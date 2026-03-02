Luca Paolorossi e la presidenza della Provincia di Ancona | Non mi interessa la poltrona ma i risultati per il territorio

Luca Paolorossi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Ancona durante un evento alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. La sua candidatura vede il supporto di diversi partiti del centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e Civici. Paolorossi ha dichiarato di non essere interessato alla poltrona, ma ai risultati per il territorio.

Ufficiale, per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca Paolorossi

Centrodestra, scoppia la pace. E' Luca Paolorossi il candidato. Finale thrilling per la presidenza

Provincia di Ancona, il centrodestra candida Luca Paolorossi. «Ci metto la faccia»

Paolorossi candidato centrodestra presidente Provincia di Ancona, 'ora di cambiare'

Provincia, Luca Paolorossi si sfila e si sfoga: «Io non mi candido più, è tutta una questione di potere»