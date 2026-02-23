Ufficiale per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca Paolorossi

Daniele Carnevali, sindaco di Offagna, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Provincia di Ancona, sfidando Luca Paolorossi, primo cittadino di Filottrano. La scelta deriva dalla volontà di portare avanti proposte diverse per il territorio e ha già suscitato reazioni tra gli abitanti delle due città. Entrambi i candidati hanno iniziato la campagna, promuovendo i loro programmi e cercando consensi tra i cittadini. La sfida si avvicina e l’esito resta incerto.

Tutto su chi, come e quando votare, le fasce in cui sono suddivisi tutti i Comuni e la rerlativa ponderazione di ogni voto per millesimi ANCONA – Adesso è ufficiale. Per la presidenza della Provincia di Ancona si sfideranno, in rigoroso ordine alfabetico, Daniele Carnevali, sindaco di Offagna, presidente uscente ed espressione del centrosinistra e Luca Paolorossi, primo cittadino di Filottrano e rappresentante del centrodestra. Si voterà domenica 15 marzo dalle 8 alle 20 nei seggi allestiti nelle rispettive sedi provinciali. Attenzione però. Le preferenze non saranno espresse dai cittadini. Infatti, trattandosi di consultazioni di secondo livello, alle urne andranno solamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei territori interessati.