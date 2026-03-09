La Camera ricorda le donne iraniane il premio Nobel Shirin Ebadi | Altri Paesi non decideranno per noi

In occasione della giornata internazionale della donna, alla Camera si è tenuto un evento dedicato alle donne iraniane, con un intervento speciale di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace. La nota avvocatessa ha affermato che altri Paesi non decideranno per loro e ha ricordato le difficoltà delle donne iraniane sotto il regime. L'iniziativa ha attirato l'attenzione sulla situazione attuale in Iran.

Oggi, in occasione della giornata internazionale della donna, si è tenuto alla Camera l'evento dedicato alla condizione delle donne iraniane oppresse dal regime. Presente il premio Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadi: "Non permetteremo che nazioni straniere decidano il nostro governo".