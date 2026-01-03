Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Governeremo noi il Paese fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno Ma il regime di Caracas | Pronti a resistere

L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha portato all’arresto di Maduro, come annunciato da Trump, che ha condiviso la foto del leader venezuelano catturato. Il regime di Caracas si dice pronto a resistere, mentre la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa operazione militare. La situazione rimane tesa, con implicazioni politiche e diplomatiche che potrebbero influenzare la stabilità della regione.

Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it

Venezuela sotto attacco, parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato: “La casa tremava” - Testimonianza da Caracas: una cittadina italiana racconta le esplosioni, la paura e una città paralizzata dopo il blitz Usa e la cattura di Maduro. urbanpost.it

#Venezuela “Nicolas Maduro è diretto a New York". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. "Ho guardato l'operazione in tempo reale da Mar-A-Lago". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che non ci sono state "vittime" americane. Il presidente - facebook.com facebook

== Venezuela: Trump, Machado non ha sostegno del Paese = (AGI) - Roma, 3 gen. - "Penso che sarebbe molto difficile per lei essere il leader. Non ha il sostegno o il rispetto del Paese. E' una persona carina ma non ha il rispetto del Paese" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.