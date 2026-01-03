Attacco Usa in Venezuela Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura | Governeremo noi il Paese fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno Ma il regime di Caracas | Pronti a resistere
L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha portato all’arresto di Maduro, come annunciato da Trump, che ha condiviso la foto del leader venezuelano catturato. Il regime di Caracas si dice pronto a resistere, mentre la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa operazione militare. La situazione rimane tesa, con implicazioni politiche e diplomatiche che potrebbero influenzare la stabilità della regione.
«Operazione Martello di mezzanotte», Maduro catturato con la moglie in camera da letto. Trump: «Operazione con 150 aerei.?Le compagnie petrolifere americane si insedieranno in Venezuela». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno»
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo.
L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese» - In una conferenza stampa fiume il presidente Usa rivendica apertamente l’intervento a Caracas come applicazione dell’“America First”, dichiarando che ... avvenire.it
Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere” - Il presidente USA annuncia l'intervento delle compagnie petrolifere americane dopo la cattura di Maduro nell'Operazione di Mezzanotte ... ilfattoquotidiano.it
Venezuela sotto attacco, parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato: “La casa tremava” - Testimonianza da Caracas: una cittadina italiana racconta le esplosioni, la paura e una città paralizzata dopo il blitz Usa e la cattura di Maduro. urbanpost.it
#Venezuela “Nicolas Maduro è diretto a New York". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. "Ho guardato l'operazione in tempo reale da Mar-A-Lago". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che non ci sono state "vittime" americane. Il presidente - facebook.com facebook
== Venezuela: Trump, Machado non ha sostegno del Paese = (AGI) - Roma, 3 gen. - "Penso che sarebbe molto difficile per lei essere il leader. Non ha il sostegno o il rispetto del Paese. E' una persona carina ma non ha il rispetto del Paese" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.