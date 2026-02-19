Carlo e l' arresto di Andrea | La giustizia faccia suo corso William e Kate | Sostegno  al re Perquisizioni in corso al Royal Lodge

L’arresto di Andrea questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, ha scatenato molte reazioni. La causa è un’indagine per presunti comportamenti illeciti, e l’ex principe è stato portato via dalle forze dell’ordine. Carlo ha espresso fiducia nella giustizia, mentre William e Kate hanno dichiarato il loro sostegno al re. Nel frattempo, perquisizioni sono in corso nella residenza reale. La notizia ha sconvolto l’intera famiglia reale, che si prepara ad affrontare i prossimi sviluppi.

William e Kate hanno dato pieno sostegno alla dichiarazione di re Carlo sull'arresto dell'ex principe Andrea. Lo riportano i media del Regno Unito.Commentando la notizia dell'arresto il monarca aveva affermato: «La giustizia faccia il suo corso». L'erede al trono e la consorte avevano rilasciato il loro primo commento pubblico sulle rivelazioni degli Epstein File lo scorso 9 febbraio, dicendosi «profondamente preoccupati» e rivolgendo i loro pensieri alle vittime della vasta rete di sfruttamento sessuale internazionale. L'ex primo ministro britannico Gordon Brown ha consegnato a diverse forze di polizia del Regno Unito, inclusa Scotland Yard, «un memorandum di cinque pagine» in cui fornisce ulteriori informazioni sulla rete disfruttamento della prostituzione internazionale messa in piedi a suo tempo dal defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

