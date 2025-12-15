Centro sportivo di Villarco conclusi i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco. L’intervento, finanziato con 600 mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo, proseguendo nel rispetto dei tempi stabiliti.

centro sportivo di villarco conclusi i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica

© Cesenatoday.it - Centro sportivo di Villarco, conclusi i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica

Procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco, intervento finanziato con 600 mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo. Cesenatoday.it

centro sportivo villarco conclusiCesena, centro sportivo di Villarco: conclusi i lavori al campo da calcio - Procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco, ... corriereromagna.it