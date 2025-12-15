Centro sportivo di Villarco conclusi i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica
Sono stati completati i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco. L’intervento, finanziato con 600 mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo, proseguendo nel rispetto dei tempi stabiliti.
