Precipita con il parapendio morta 28enne italiana a Tenerife | la vittima è Cristina Colturi
Una donna di 28 anni è deceduta dopo essere precipitata con il parapendio a Tenerife lo scorso 6 marzo. La vittima è identificata come Cristina Colturi, italiana. La tragedia si è verificata durante un volo sull'isola delle Canarie, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali che stanno indagando sull'accaduto.
È morta Cristina Colturi, la 28enne che lo scorso 6 marzo è precipitata con il parapendio a Tenerife. La giovane, originaria di Castelnuovo Bozzente (Como), era residente da un anno alle Canarie dove si occupava di armocromia negli alberghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
