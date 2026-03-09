Precipita con il parapendio morta 28enne italiana a Tenerife | la vittima è Cristina Colturi

Una donna di 28 anni è deceduta dopo essere precipitata con il parapendio a Tenerife lo scorso 6 marzo. La vittima è identificata come Cristina Colturi, italiana. La tragedia si è verificata durante un volo sull'isola delle Canarie, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali che stanno indagando sull'accaduto.