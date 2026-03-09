Cristina Colturi, 28 anni, è deceduta a Tenerife in seguito a un incidente durante un volo in parapendio ad Adeje. La giovane si trovava nel mezzo di un'operazione con un istruttore quando l'elicottero si è schiantato contro le rocce, provocando la morte di entrambe le persone coinvolte. L'incidente è stato riportato dalle autorità locali e si stanno ancora verificando le cause precise.

La 28enne Cristina Colturi è morta a Tenerife dopo un incidente in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada (Adeje): il mezzo si è schiantato sulle rocce. Soccorsa e rianimata sul posto, è stata ricoverata in condizioni critiche e si è spenta l’8 marzo. Ferito l’istruttore. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Cristina Colturi morta a Tenerife: l’incidente in parapendio ad Adeje I soccorsi e la morte dopo il ricovero Il regalo del compagno Cristina Colturi morta a Tenerife: l’incidente in parapendio ad Adeje Cristina Colturi, 28 anni, è morta a Tenerife dopo un incidente avvenuto durante un volo in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje, nelle Canarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cristina Colturi morta a Tenerife, la 28enne si è schiantata sulle rocce in parapendio con l'istruttore

