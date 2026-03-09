La palestra Lambruschini cambia volto piano riqualificazione da 255mila euro

La palestra della scuola primaria Lambruschini, nel quartiere La Rosa, cambierà volto. La struttura infatti è al centro di un piano di riqualificazione e adeguamento da 255mila euro che prenderà il via nelle prossime settimane, a seguito dell'approvazione da parte della giunta del progetto di fattibilità tecnico economica. La scuola fa parte dell'istituto comprensivo Bartolena, e questo intervento di restyling consentirà di ampliare ulteriormente l'utilizzo anche in orario extrascolastico alle associazioni che ne faranno richiesta. Il progetto prevede non solo interventi volti ad adeguare la palestra a tutte le normative Coni di sicurezza antincendio - in modo tale da ospitare anche eventi con spettatori -, ma anche lavori edilizi e impiantistici. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Telecamere per via Bolzoni e giardini Merluzzo, riqualificazione di Bosco Cusani: 255mila euro dalla RegioneProgetti per città più sicure e vivibili, a Piacenza e Calendasco i finanziamenti dagli accordi di programma dell'Emilia-Romagna con i comuni, per la... Giarre, oltre un milione di euro per la riqualificazione della palestra dell’Istituto “Leonardo”La Città Metropolitana di Catania incassa un nuovo e rilevante risultato sul fronte dell’edilizia scolastica.