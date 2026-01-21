Telecamere per via Bolzoni e giardini Merluzzo riqualificazione di Bosco Cusani | 255mila euro dalla Regione

La Regione ha stanziato 255 mila euro per l’installazione di telecamere in via Bolzoni, nei giardini Merluzzo e per la riqualificazione di Bosco Cusani. Complessivamente, sono stati firmati venti accordi con Comuni e Unioni per progetti di sicurezza urbana, con un investimento superiore a 2,5 milioni di euro. Le risorse saranno ulteriormente incrementate nel 2026, con negoziazioni previste entro febbraio per avviare le attività.

Progetti per città più sicure e vivibili, a Piacenza e Calendasco i finanziamenti dagli accordi di programma dell'Emilia-Romagna con i comuni, per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità A scrivere la Regione, che rende conto del dettaglio di progetti e finanziamenti, contestualmente all’intervento del presidente De Pascale sul rapporto tra forze dell’ordine e popolazione dell’Emilia-Romagna, al centro della lettera inviata alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Due i progetti nel Piacentino, in città e a Calendasco, finanziati dalla Regione con 255mila euro. Comune di Piacenza - progetto “Sirio, un progetto per la sicurezza urbana integrata e la promozione sociale della zona Sud-Est della città” Il progetto consolida un approccio che integra sicurezza, rigenerazione urbana e coesione sociale, intervenendo in particolare nella zona Sud-Est della città con l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in via Manzoni e nei Giardini Merluzzo, la riqualificazione del parco giochi comunale “Don Corbelletta”, con il rifacimento del campo da calcio e l’aggiunta di tavoli da ping pong, la realizzazione di attività educative e inclusive rivolte ai giovani attraverso società sportive e ‘street academy’ e, infine, l’introduzione degli Street Tutor per mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree più sensibili e in occasione di eventi pubblici.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini MargheritaDopo la conclusione delle opere di manutenzione straordinaria ai Giardini Merluzzo, si avviano i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita.

