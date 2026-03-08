Guerra in Iran a Teheran cade pioggia nera dopo i raid sugli impianti petroliferi | Restate a casa

A Teheran, dopo i raid sugli impianti petroliferi, si è verificata una pioggia nera che ha attirato l’attenzione. Le autorità hanno emesso un avviso di restare a casa a causa del rischio di piogge acide potenzialmente pericolose. La città si trova in uno stato di allerta, mentre si registrano condizioni atmosferiche influenzate dagli ultimi attacchi.

“Rimanete a casa, si potrebbero verificare pericolose piogge acide “. Con questo avviso la Mezzaluna Rossa iraniana ha avvertito i cittadini di Teheran del rischio di immissione di composti tossici nell’atmosfera, dopo l’esplosione dei depositi di petrolio durante gli attacchi Usa – Israele a Teheran nel corso della notte. Le piogge acide hanno già in parte iniziato a bagnare la capitale iraniana e questa mattina un’enorme nube di fumo si è diffusa nel cielo di Teheran, oscurando il cielo, seguita da un po’ di pioggia, di colore scuro, sulla capitale. A confermare tutto anche l’inviato della Cnn, Fred Pleitgen. “I quasi 10 milioni di abitanti di Teheran si sono svegliati con una mattina coperta da dense nuvole nere “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

