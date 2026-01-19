Louis Vuitton ha fatto l' orologio definitivo per chi è sempre in viaggio

Louis Vuitton presenta il suo orologio pensato per chi vive il viaggio come un gesto quotidiano, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza. Prima di dedicarsi agli orologi, il brand ha sviluppato un’identità legata all’organizzazione degli spostamenti, offrendo strumenti che uniscono funzionalità e stile. Questo modello riflette l’approccio di Louis Vuitton: un’evoluzione naturale di un’esperienza di viaggio pensata per chi si muove con praticità e raffinatezza.

Prima ancora di occuparsi di orologi, Louis Vuitton ha costruito il proprio lessico attorno a un’idea concreta di viaggio: non l’evasione romantica, ma l’organizzazione dello spostamento. I bauli nascono per questo, per attraversare continenti mantenendo ordine, riconoscibilità e controllo. L’ Escale Twin Zone riprende lo stesso principio e lo applica al tempo, per renderlo gestibile quando si è divisi tra due luoghi e due quotidianità che convivono. All’interno della collezione Escale, il Twin Zone rappresenta una lettura funzionale e misurata dell’orologio da viaggio. Non cerca l’effetto cartografico totale né l’accumulo di indicazioni, ma si concentra su un’esigenza precisa: seguire due fusi orari con esattezza, includendo quelli che sfuggono alla scansione canonica delle ore intere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempre

Louis Vuitton ha dato vita a uno dei simboli più riconoscibili e rappresentativi del suo brand. Il logo, composto da due lettere, L e V, si distingue per la sua semplicità e eleganza. Accompagnato da elementi come medaglioni floreali stilizzati, quadriflogli e un diamante, il design riflette l’artigianalità e l’identità di un marchio che ha saputo consolidarsi nel tempo. Un simbolo che incarna lusso, raffinatezza e tradizione.

Jeremy Allen White e Pusha T protagonisti della nuova campagna Louis Vuitton: il viaggio diventa stile

Louis Vuitton inaugura il 2026 con una campagna che unisce cinema, movimento e stile di vita. Protagonisti sono Jeremy Allen White e Pusha T, due figure diverse ma complementari, in un racconto visivo firmato da Pharrell Williams per la collezione uomo primavera, ispirata all’India. Un’immagine che riflette l’equilibrio tra eleganza, autenticità e viaggio.

