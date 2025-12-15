È Chase Infiniti la nuova ambassador di Louis Vuitton

Chase Infiniti è stata annunciata come la nuova ambassador ufficiale di Louis Vuitton. Con già esperienza nel mondo del brand, rappresenta ora un volto riconosciuto e consolidato all’interno dell’universo LV, rafforzando la sua presenza e il suo legame con l’iconico marchio di moda e lusso.

© Metropolitanmagazine.it - È Chase Infiniti la nuova ambassador di Louis Vuitton Non è nuova all’universo LV, anzi. Ma ora Chase Infiniti è ufficialmente diventata la nuova brand ambassador di Louis Vuitton. La giovane attrice venticinquenne, infatti, ha già partecipato alle ultime due sfilate femminili (ovvero le collezioni Autunno-Inverno 2025 e Primavera-Estate 2026) di Nicolas Ghesquière, il direttore creativo delle collezioni donna. L’ultima collezione ha sfilato al Louvre lo scorso settembre. Chase Infiniti è la nuova brand ambassador di Louis Vuitton. L’abbiamo vista in Louis Vuitton con su misura in raso color champagne, ricamato a mano e ispirato a un modello d’archivio del 1860, indossato per la prima mondiale del film “Una battaglia dopo l’altra” a settembre. Metropolitanmagazine.it COME FARE SOLDI MILIONI INFINITI su FORZA HORIZON 5! LEGALMENTE! #shorts Louis Vuitton nomina Chase Infiniti sua nuova ambasciatrice - L'attrice venticinquenne di Indianapolis, che ha attirato l'attenzione per la sua interpretazione nel film "Una battaglia dopo l'altra", ha partecipato alle ultime due sfilate femminili della maison. it.fashionnetwork.com

Louis Vuitton sceglie Chase Infiniti come sua ambassador - L’attrice statunitense, che ha ricevuto una nomination ai Gotham awards 2025 come Breakthrough performer, è il nuovo volto delle campagne della maison di Lvmh. msn.com

UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA Il rivoluzionario mancato Bob (Leonardo DiCaprio) vive in uno stato di paranoia allucinata, tirando avanti lontano da tutto e tutti con la figlia Willa (Chase Infiniti), dal carattere vivace e indipendente. Quando la spietata ne - facebook.com facebook