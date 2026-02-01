Claudio Bisio conquista il Teatro Colosseo | quattro date sold out per La mia vita raccontata male
Torino si prepara ad accogliere Claudio Bisio, che da giovedì 5 febbraio porta sul palco del Teatro Colosseo il suo nuovo spettacolo,
C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Torino si prepara ad accogliere uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, Claudio Bisio salirà sul palco del Teatro Colosseo con il suo nuovo spettacolo, "La mia vita raccontata male". Un ritorno in grande stile che ha già fatto segnare il tutto esaurito per tutte le repliche in programma, confermando l'attesa febbrile del pubblico torinese. Tratto dai testi di Francesco Piccolo (Premio Strega e autore tra i più raffinati del panorama contemporaneo), lo spettacolo è un viaggio sorprendente tra memorie vere e romanzate.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Claudio Bisio
“Ho tre belle notizie”, il nuovo show di Angelo Duro al Teatro Colosseo: a Torino sedici date tutte sold out
Chi sono Alice e Federico, i figli di Claudio Bisio e cosa fanno nella vita
Alice e Federico sono i figli di Claudio Bisio e Sandra Bonzi.
Ultime notizie su Claudio Bisio
Argomenti discussi: Zelig 30, da Katia e Valeria a Teresa Mannino: i comici della terza puntata.
Bentornati al Sud, arriva il nuovo film con Claudio Bisio e Alessandro SianiArriva Bentornati al Sud. La fortunata saga diretta da Luca Miniero, campione al botteghino all'inizio degli Anni 10, si arricchirà presto un nuovo capitolo che avrà per protagonisti ancora una volt ... sorrisi.com
L’ultima volta che siamo stati bambini: stasera in tv l’esordio alla regia di Claudio Bisio per la Giornata della MemoriaQuattro ragazzini, un’amicizia indissolubile e il viaggio più difficile: nella Roma del 1943, in tre partono per salvare l’amico ebreo deportato. Il film, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei, arriv ... msn.com
Stasera in tv L'ultima volta che siamo stati bambini: Claudio Bisio, 4 bambini nella Roma del '43 e un viaggio impossibile - facebook.com facebook
Claudio Bisio, una smandrappata partitura a capitoli dall’infanzia all’oggi a/r dlvr.it/TQfKn0 @LaStampa x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.