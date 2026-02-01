Claudio Bisio conquista il Teatro Colosseo | quattro date sold out per La mia vita raccontata male

Torino si prepara ad accogliere Claudio Bisio, che da giovedì 5 febbraio porta sul palco del Teatro Colosseo il suo nuovo spettacolo,

Torino si prepara ad accogliere uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, Claudio Bisio salirà sul palco del Teatro Colosseo con il suo nuovo spettacolo, "La mia vita raccontata male". Un ritorno in grande stile che ha già fatto segnare il tutto esaurito per tutte le repliche in programma, confermando l'attesa febbrile del pubblico torinese. Tratto dai testi di Francesco Piccolo (Premio Strega e autore tra i più raffinati del panorama contemporaneo), lo spettacolo è un viaggio sorprendente tra memorie vere e romanzate.

Alice e Federico sono i figli di Claudio Bisio e Sandra Bonzi.

