Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Claudio Bisio in scena con ‘La mia vita raccontata male’

Al Teatro Umberto Giordano di Foggia, il 10 e 11 marzo 2025, si terrà lo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’ con Claudio Bisio. L’attore sarà sul palco per due serate consecutive alle 21, portando in scena il suo nuovo spettacolo per la stagione teatrale 20252026. L’evento è stato annunciato e le date sono state confermate dalla programmazione del teatro.

Per la stagione 20252026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia martedì 10 e mercoledì 11 marzo alle 21 va in scena Claudio Bisio con lo spettacolo dal titolo 'La mia vita raccontata male'. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.Lo spettacolo Un po' romanzo di formazione, un po' biografia.