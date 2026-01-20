Francesco Tricarico ha recentemente pubblicato una “Lettera di un padre” che ha suscitato molte discussioni. Con un approccio diretto, il cantautore esprime preoccupazioni circa l’immigrazione e i rischi percepiti, affrontando temi sensibili legati alla sicurezza e all’integrazione. La sua riflessione si inserisce nel contesto di un dibattito pubblico acceso, che coinvolge opinioni diverse sulla gestione dei flussi migratori e sulla loro percezione sociale.

È destinata a far discutere la “Lettera di un padre” firmata da Francesco Tricarico. Il cantautore e pittore, diventato popolare nel 2020 con il brano Io sono Francesco, non è nuovo ad affrontare temi sociali di forte impatto. Mai però è stato così diretto, tranchant e politicamente scorretto. Accompagnato dalla sua chitarra, ha diffuso su Instagram una video-canzone che suona come un pesante j’accuse alla violenza, frutto avvelenato di immigrazioni irregolari, che sta devastando le nostre città e la vita dei nostri figli. “Non si può più tacere e far finta di nulla” è l’incipit della lettera accorata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tricarico le canta ai soloni dell’inclusione: “Stiamo importando una marea di criminali che uccidono e stuprano” (video)

