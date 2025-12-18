La Bce lascia invariati i tassi di interesse e alza le stime del Pil dell' Eurozona

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando stabilità monetaria. Contestualmente, ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell’Eurozona, indicando un outlook più positivo per l’economia comunitaria. Questa scelta riflette un atteggiamento di cautela e fiducia nel quadro economico attuale, influenzando le decisioni di mercato e le prospettive di sviluppo dei paesi membri.

La Banca centrale europea ha deciso oggi, 18 dicembre, di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: 2 per cento sui depositi, 2,15 per cento sui rifinanziamenti principali e 2,40 percento sui prestiti marginali. È la quarta volta consecutiva che l'istituto bancario con sede a Francoforte adotta questa decisione.

La Bce frena ancora e lascia i tassi invariati al 2%. Ma Francoforte intravede segnali di crescita: alzate le stime per il 2025 - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

Bce: Consiglio direttivo lascia i tassi di interesse invariati - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. rainews.it

++Norvegia, la Banca centrale lascia i tassi invariati al 4%. "Le prospettive sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", scrive l'istituto++ x.com

