La Bce lascia invariati i tassi di interesse e alza le stime del Pil dell' Eurozona

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando stabilità monetaria. Contestualmente, ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell’Eurozona, indicando un outlook più positivo per l’economia comunitaria. Questa scelta riflette un atteggiamento di cautela e fiducia nel quadro economico attuale, influenzando le decisioni di mercato e le prospettive di sviluppo dei paesi membri.

La Banca centrale europea ha deciso oggi, 18 dicembre, di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: 2 per cento sui depositi, 2,15 per cento sui rifinanziamenti principali e 2,40 percento sui prestiti marginali. È la quarta volta consecutiva che l'istituto bancario con sede a.

