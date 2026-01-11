Perché la Turchia teme lo scenario caos in Iran

La Turchia osserva con attenzione le crescenti tensioni in Iran, paese con cui condivide confini e interessi geopolitici. Pur mantenendo relazioni complesse, Ankara preferisce evitare di essere coinvolta in un possibile scenario di instabilità che potrebbe destabilizzare la regione e influenzare le proprie strategie di sicurezza e diplomazia. La paura del caos in Iran rappresenta un elemento di preoccupazione per la stabilità regionale e i rapporti bilaterali.

La Turchia, storica rivale dell'Iran guidato dagli ayatollah, non intende cavalcare uno scenario caratterizzato dall'aumento delle proteste nel Paese centroasiatico che potrebbero produrre come esito il crollo della Repubblica Islamica. Lo confermano apertamente le parole di Hakan Fidan, ministro degli Esteri del Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan e ex capo dell'intelligence di Ankara (il Mit) oltre che architetto della proiezione geopolitica della repubblica anatolica. La cautela di Fidan e l'affondo contro Israele. Sabato, in una presa di posizione netta, Fidan ha accusato Israele e il suo servizio segreto estero, il Mossad, di essere dietro le proteste in Iran.

