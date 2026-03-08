Petrolio e fumi tossici La guerra incendia il Golfo e ora nel mirino c’è l’acqua

Nel Golfo, i conflitti hanno portato a incendi nei depositi di petrolio e all’emissione di fumi tossici. A Teheran, si sono verificati episodi di pioggia nera a causa dei colpi sui depositi di petrolio. Inoltre, sono stati colpiti anche i desalinizzatori, con accuse rivolte alle parti coinvolte. Questi eventi stanno interessando direttamente le infrastrutture e le risorse idriche della regione.

Piove nero. «State in casa!», avverte la tv iraniana: una cappa di fumi tossici avvolge i dieci milioni che abitano Teheran, azoto e ossidi di zolfo gocciolano dal cielo e dai pozzi in fiamme. «Queste sostanze possono creare piogge acide altamente corrosive». Nella capitale, le finestre dei palazzi s’insozzano d’una patina viscida e marrone. Gl’israeliani colpiscono l’Agenzia aerospaziale: da dove si controllava il satellite Khayyam lanciato, tre anni fa, per spiare Tel Aviv. Bruciano quattro raffinerie di petrolio e soprattutto Shahran, che rifornisce di carburante dieci milioni d’iraniani. Chi vive lì intorno posta i video: «Ho visto l’esplosione nella notte — scrive una donna — e ha illuminato il buio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nel Golfo sotto attacco dall’Iran la risorsa più preziosa non è il petrolio. È l’acquaPuò sembrare un paradosso in una regione che concentra alcune delle più grandi riserve energetiche del pianeta.

Petrolio e fumi tossici. La guerra incendia il Golfo e ora nel mirino c’è l’acquaPiove nero. «State in casa!», avverte la tv iraniana: una cappa di fumi tossici avvolge i dieci milioni che abitano Teheran, azoto e ossidi di zolfo gocciolano dal cielo e dai pozzi in fiamme. «Queste ... corriere.it

Teheran tra fumi tossici e pioggia acida dopo i raid israeliani sui siti petroliferiAllarme a Teheran per fumi nocivi e piogge scure dopo i raid israeliani che hanno bersagliato i depositi di petrolio ... tg.la7.it

Fuori dal coro. . ULTIM'ORA - A Teheran le persone stanno girando con la mascherina per i bombardamenti ai depositi di petrolio. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum x.com