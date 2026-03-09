La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti coinvolge infrastrutture strategiche come oleodotti, terminali e raffinerie fondamentali per l’approvvigionamento globale di petrolio e gas. Questi impianti si trovano in diverse aree e sono sotto pressione a causa dei conflitti in corso, con rischi di danni o interruzioni nelle forniture energetiche. La situazione riguarda direttamente il flusso di risorse verso i mercati internazionali.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti sta mettendo sotto pressione alcune delle infrastrutture petrolifere e del gas più importanti al mondo. Oleodotti, raffinerie, terminal marittimi e giacimenti strategici nel Golfo Persico sono stati colpiti direttamente dagli attacchi oppure costretti a interrompere le attività per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni e missili hanno infatti provocato interruzioni della produzione e delle spedizioni di petrolio e gas, mentre la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali del pianeta, ha bloccato una parte significativa dei flussi energetici globali. Secondo le stime degli analisti, attraverso Hormuz passa normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e una quota rilevante del gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La guerra con l’Iran mette a rischio oleodotti, terminali e raffinerie chiave che riforniscono il mondo di petrolio e gas

