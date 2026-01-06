Eni ha deciso di riorganizzare le sue attività, separando oleodotti, raffinerie e depositi in una nuova società, Eni Industrial Evolution. Questa mossa riflette l’impegno dell’azienda verso la decarbonizzazione e una strategia di transizione energetica più sostenibile. La ristrutturazione mira a ottimizzare le risorse e a preparare il gruppo per un futuro orientato alle energie più pulite.

Eni riorganizza raffinerie, depositi ed oleodotti e lancia una nuova società ad hoc: Eni Industrial Evolution. L'obiettivo del gruppo guidato da Claudio Descalzi (nella foto) è quello di gestire gli asset tradizionali in Europa e Medio Oriente avviandoli alla trasformazione industriale, anche in ottica di economia circolare. E per guidare e presiedere la nuova impresa è stato scelto Umberto Carrara. La dote della newco comprende le raffinerie di Sannazzaro dè Burgondi (Pavia) e di Taranto, la partecipazione nella jv della Raffineria di Milazzo e la raffineria di Livorno, lo stabilimento di Robassomero, il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela, gli asset di logistica primaria, ovvero i depositi e oleodotti, e le partecipazioni in Ecofuel e Costiero Gas Livorno Spa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eni scorpora oleodotti e raffinerie è stretta sulla decarbonizzazione

Leggi anche: La Scossa, Muccioli e la rivoluzione Eni: «La fusione a confinamento magnetico può giocare un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione»

Leggi anche: Tavolo sulla decarbonizzazione Enel: nuovo vertice con Urso convocato a Roma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eni scorpora oleodotti e raffinerie è stretta sulla decarbonizzazione; Che fine faranno le raffinerie di Eni in Italia (e non solo).

Eni scorpora oleodotti e raffinerie è stretta sulla decarbonizzazione - Eni svilupperà dunque nuove filiere all'insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica ... ilgiornale.it