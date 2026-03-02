Il prezzo di petrolio e gas è già salito a causa dei problemi legati al traffico nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più strategici per il commercio energetico globale. La situazione ha causato preoccupazioni tra i produttori e i mercati, che monitorano attentamente gli sviluppi in quella regione. Le tensioni nel tratto di mare continuano a influenzare i prezzi delle risorse energetiche sui mercati internazionali.

A causa dei problemi al traffico dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti al mondo per il trasporto via mare La guerra in Iran e in generale tutti gli attacchi collegati nel Golfo Persico stanno creando problemi al traffico marittimo nella regione, molto importante soprattutto per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL). Tramite lo stretto di Hormuz, un tratto del mar Arabico di cui l’Iran controlla una sponda, passa circa un quinto di tutto il petrolio venduto al mondo. Nel corso del fine settimana l’Iran ha cercato di bloccarlo, e almeno tre imbarcazioni sono state attaccate. Sebbene non si sia ancora arrivati a un blocco formale del passaggio ora i traffici sono comunque ridotti ai minimi, con decine di navi ferme da una parte e dall’altra dello stretto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il prezzo di petrolio e gas è già aumentato per la guerra in Iran

***Petrolio: Brent vola oltre 78 dollari (+8%) con attacco a Iran, strappa il gas (+22%)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente decisione delle petroliere di evitare il ... ilsole24ore.com

Iran, il petrolio vola. Gli analisti: 'Con la chiusura Hormuz di rischio +130% per i prezzi del gas europeo'Balzo anche del prezzo del gas in avvio, con la crisi in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni dell'indice Ttf in avvio salgono del 25% a 39,85 euro al megawattora, ai massimi da febbraio 2025. ansa.it

Iran, agenda Tajani (alle 15 in Parlamento con @GuidoCrosetto) x.com

Il presidente Usa: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran», e agli iraniani: «Siate coraggiosi, l'America è con voi» - facebook.com facebook