La giornata Juve Stabia ko rimonta Catanzaro

Nella seconda parte della ventinovesima giornata, undicesima di ritorno, giocata ieri, la Juve Stabia ha subito una sconfitta, mentre il Catanzaro ha portato a termine una rimonta. Le partite si sono svolte in diversi stadi, con il Modena che ha avuto una giornata positiva nello stadio Martelli di Mantova. Solo questa squadra ha potuto festeggiare un risultato favorevole in questa fase del campionato.

Nella seconda parte della ventinovesima giornata, undicesima di ritorno, giocata ieri, le uniche buone notizie per il Modena sono arrivate dallo stadio Martelli di Mantova. Infatti contro i virgiliani è caduta, sconfitta per 2 a 0, la Juve Stabia, principale rivale dei canarini per la sesta posizione. Il Modena allunga quindi a più quattro in classifica sui campani, un vantaggio impreziosito anche dal vantaggio dei gialli negli scontri diretti, e in caso di arrivo a pari punti con le vespe sarebbe in vantaggio la truppa di Andrea Sottil. Notizie meno buone sono arrivate invece dal Ceravolo di Catanzaro: dopo che l’Empoli aveva allungato sullo 0 a 2 nel primo tempo, nella ripresa i giallorossi di Aquilani hanno letteralmente ribaltato la partita imponendosi per 3 a 2 e dando un’altra grande dimostrazione del loro ottimo momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La giornata. Juve Stabia ko, rimonta Catanzaro Articoli correlati Leggi anche: La Juve Stabia supera l’Empoli in rimonta: successo al “Castellani” per 1-2. Leggi anche: Diciottesima giornata basket Eurolega 2025/26: l’Olympiacos ferma la rimonta di Bologna, Virtus ko all’Arena Juve Stabia, Abate: A Catanzaro sfida infuocata Approfondimenti e contenuti su Juve Stabia Temi più discussi: Palermo-Juve Stabia: info biglietti; Guida alla 28ª giornata di Serie B: Samp in casa Juve Stabia, il Palermo ospita il Mantova; Probabili formazioni Avellino-Juve Stabia: le possibili scelte per la 28ª giornata di Serie B 2025-26; Juve Stabia - Sampdoria (1-1) Serie B 2025. Mantova-Juve Stabia 2-0, i biancorossi sfruttano l’uomo in più e vincono con meritoAggiornamenti in diretta Mantova-Juve Stabia. Il Mantova ospita la Juve Stabia per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com Mantova-Juve Stabia 8 marzo 2026: orario, arbitro, statistiche e curiositàSerie B 2025-26, 29a giornata. Numeri, arbitro, tendenze e statistiche per capire la partita Mantova-Juve Stabia. sport.virgilio.it Juve Stabia, ko a Mantova, si allunga la striscia senza vittorie Tgr Rai - facebook.com facebook #Frosinone show, Samp asfaltata e in crisi. Che rimonta del #Catanzaro, ko #JuveStabia x.com