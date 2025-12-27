Diciottesima giornata basket Eurolega 2025 26 | l’Olympiacos ferma la rimonta di Bologna Virtus ko all’Arena
Sconfitta amara le le V nere che, nella diciottesima giornata basket Eurolega 202526, devono arrendersi all’ Olympiacos, che passa all’Arena per 97-94. Alla squadra di Ivanovic non è bastato un ultimo quarto grandioso nel quale ha sfiorato la rimonta di ben 23 punti di svantaggio. DICIOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS Partono meglio i greci, che si portano subito sul +5, per poi rallentare. Bologna rientra una prima volta sul 12-12 e poi va sul +3, prima di essere raggiunta nuovamente sul 20-20. Gli ultimi minuti del primo quarto si giocano punto a punto e si risolvono a favore degli emiliani, avanti 25-23 dopo i primi seicento secondi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Basket, sfuma la rimonta per la Virtus Bologna, ko con l’Olympiacos in Eurolega
Leggi anche: Quindicesima giornata basket Eurolega 2025/26: L’Hapoel sbanca Bologna, primo ko casalingo per la Virtus
Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; EuroLega 18a giornata. Il Monaco batte il Real Madrid. Dominio del Maccabi a Belgrado; Su che canale vedere in tv Dubai-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, 18°round LIVE! Il programma delle gare di Santo Stefano. C'è Virtus-Olympiakos alle 20.30.
Basket, la Virtus Bologna ospita l’Olympiacos in una sfida diretta per i play-in - Si conclude domani la diciottesima giornata dell’Eurolega di basket e alla Virtus Arena il Bologna ospita i greci dell’Olympiacos Pireo in uno scontro ... oasport.it
SKY SPORT BASKET – Il palinsesto di EuroLeague dal 23 al 26 Dicembre - Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del basket europeo con una settimana di grandi esclusivesul canale Sky ... basketinside.com
Basket, l’Olimpia Milano fa visita al Dubai in Eurolega. C’è voglia di reagire - L’Olimpia Milano vola negli Emirati Arabi Uniti per sfidare il Dubai Basketball in Eurolega – palla a due questo pomeriggio alle 17:00 ora italiana alla ... oasport.it
Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos 96-89: gli highlights
La diciottesima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Monza a Modena. Il Palermo dovrà vincere col Padova per non perdere ulteriore terreno dai primi due posti. Il programma completo https://www.palermolive.it/serie-b-18a-giornata-colpo-monza - facebook.com facebook
Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di #EmpoliFrosinone, diciottesima giornata di #SerieBKT in programma sabato 27 dicembre alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Trinchieri e Laghezza gli assistenti; Caruso il IV uomo; Volpi il Var e Fourne x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.