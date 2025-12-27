Diciottesima giornata basket Eurolega 2025 26 | l’Olympiacos ferma la rimonta di Bologna Virtus ko all’Arena

Sconfitta amara le le V nere che, nella diciottesima giornata basket Eurolega 202526, devono arrendersi all’ Olympiacos, che passa all’Arena per 97-94. Alla squadra di Ivanovic non è bastato un ultimo quarto grandioso nel quale ha sfiorato la rimonta di ben 23 punti di svantaggio. DICIOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS Partono meglio i greci, che si portano subito sul +5, per poi rallentare. Bologna rientra una prima volta sul 12-12 e poi va sul +3, prima di essere raggiunta nuovamente sul 20-20. Gli ultimi minuti del primo quarto si giocano punto a punto e si risolvono a favore degli emiliani, avanti 25-23 dopo i primi seicento secondi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

