La Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata alla Casa Pia

La Casa di Riposo “Fossombroni” ad Arezzo ha organizzato una cerimonia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La celebrazione si è svolta il 9 marzo 2026 e ha coinvolto gli anziani e il personale della struttura. Durante l’evento sono state svolte attività e momenti di confronto dedicati alle donne e alla loro importanza.

Arezzo, 9 marzo 2026 – La Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata alla Casa di Riposo "Fossombroni". Lo storico istituto cittadino, noto come Casa Pia, ha festeggiato la ricorrenza dell'8 marzo con una serie di incontri e di iniziative che hanno coinvolto ospiti, personale e dirigenti per ricordare le conquiste delle donne a ottant'anni esatti dall'affermazione del diritto di voto universale e dall'eleggibilità femminile in Italia. L'appuntamento ha offerto un'occasione per rendere omaggio alle storie e alle esperienze delle stesse residenti della casa di riposo come protagoniste di una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti culturali, sociali e civili.