8 marzo | mercoledì in aula alla Camera la Giornata internazionale della donna

Mercoledì 4 marzo alle 16.30 si terranno degli interventi nell'aula di Montecitorio in occasione della Giornata internazionale della donna. La seduta è prevista per il pomeriggio e coinvolgerà i partecipanti che prenderanno parola per celebrare questa ricorrenza. La Camera dei deputati ospiterà l’evento, che si svolgerà in una delle sue sale principali.

