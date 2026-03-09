La Giornata internazionale della donna celebrata alla Casa Pia

Alla Casa di Riposo “Fossombroni” si è svolta la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, con incontri e iniziative organizzate per l’occasione. L’evento ha coinvolto ospiti, personale e dirigenti dell’istituto, che hanno partecipato a momenti dedicati alla ricorrenza dell’8 marzo. La giornata è stata caratterizzata da attività pensate per ricordare questa data significativa.

Iniziative e incontri hanno scandito la festa dell'8 marzo all'interno della casa di riposo cittadina. La volontà è stata di rendere simbolicamente omaggio a storie ed esperienze delle stesse residenti La Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata alla Casa di Riposo "Fossombroni". Lo storico istituto cittadino, noto come Casa Pia, ha festeggiato la ricorrenza dell'8 marzo con una serie di incontri e di iniziative che hanno coinvolto ospiti, personale e dirigenti per ricordare le conquiste delle donne a ottant'anni esatti dall'affermazione del diritto di voto universale e dall'eleggibilità femminile in Italia.