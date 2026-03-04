Ginnastica artistica | debutto stagionale per la Nuova Sondrio Sportiva

Lo scorso weekend, la sezione femminile della Nuova Sondrio Sportiva ha aperto ufficialmente la stagione agonistica 2026 con la prima gara. Le atlete hanno partecipato a una competizione regionale, mettendo in mostra le loro abilità su vari attrezzi. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti in questa prima uscita.

Lo scorso weekend la sezione femminile della squadra di ginnastica artistica della Nuova Sondrio Sportiva ha inaugurato la stagione agonistica 2026. Nel campionato a squadre d’eccellenza, il sodalizio del capoluogo può contare su ben dodici ragazze junior e senior. In accordo con le ragazze, dunque, sono state iscritte tre squadre per dare la possibilità a tutte le ginnaste di eseguire i loro esercizi su tutti gli attrezzi. Dove possibile quattro salite, ma sempre i migliori tre punteggi validi per la squadra. Una scelta fatta con la consapevolezza che avrebbe penalizzato la classifica, ma anche con la convinzione che, in questa parte... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Ginnastica artistica, Elisa Iorio e Gabriele Targhetta vincono in Coppa del Mondo! L’Italia sorride nell’apertura stagionaleL’Italia ha conquistato due belle vittorie nella prima giornata di finali a Cottbus (Germania), dove va in scena la tappa d’apertura della Coppa del...

Ginnastica artistica: buon debutto per Asd Vera nel campionato regionale LE BaseGrande successo e tante emozioni nella prima prova regionale del campionato LE BASE di ginnastica artistica, tenutasi presso la palestra...