La Ginecologa risponde È vero che l’endometriosi si vede solo quando è grave?

Gentile Vittoria, l’endometriosi può essere presente in diverse forme e gravità, e la sua diagnosi non si basa esclusivamente sulla gravità dei sintomi o sulla visibilità delle lesioni. Spesso, infatti, le manifestazioni più leggere possono essere difficili da individuare senza approfondimenti specifici. La diagnosi precoce e accurata richiede un’attenta valutazione clinica e l’uso di strumenti diagnostici appropriati.

Cara Dottoressa Calcagni, è vero che l'endometriosi si vede solo quando è grave? grazie, Vittoria

Risponde la Dottoressa Monica Calcagni.

Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent'anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all' Università di Roma "Tor Vergata", dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche.

