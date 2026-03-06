Famiglia nel bosco il Tribunale | Allontanare la madre dai bimbi Il Garante dell’Infanzia | Sospendere decisione E Meloni | I figli non sono dello Stato

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare una madre da una struttura protetta in cui viveva con i suoi tre figli, dopo aver sospeso la responsabilità genitoriale alcuni mesi fa. Il Garante dell’Infanzia ha invece richiesto di sospendere questa decisione, mentre il governo ha commentato che i figli non sono proprietà dello Stato.

