La Furiosa | 250 ciclisti metà da fuori regione

La decima edizione della corsa cicloturistica La Furiosa si è svolta con oltre 250 ciclisti presenti, tra cui circa la metà proveniente da fuori regione. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati di diverse zone italiane, che hanno preso parte alla manifestazione in modo numeroso e vario. La gara si è svolta lungo percorsi predefiniti, con i partecipanti che hanno completato le tappe previste senza incidenti rilevanti.

La decima edizione della corsa cicloturistica La Furiosa ha registrato un successo straordinario, attirando oltre 250 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. L'evento si è svolto ieri mattina partendo da piazza Castello a Ferrara, con un tracciato di 65 chilometri che ha attraversato il territorio ferrarese e la Destra Po. I dati confermano un afflusso eccezionale: metà dei presenti proviene da fuori regione, segno di un richiamo che va ben oltre i confini locali. L'iniziativa, organizzata dall'associazione sportiva Po River Asd, ha unito passione per le biciclette d'epoca e scoperta del territorio, consolidandosi come appuntamento fisso nel calendario estense.