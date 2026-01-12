Crans-Montana convalidato l’arresto di Jacques Moretti I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera

Il Tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel rogo di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti. I pm di Roma trasmetteranno una rogatoria in Svizzera per approfondire l’indagine. La decisione ha validità di tre mesi, mentre le autorità italiane collaborano con quelle svizzere per chiarire i fatti.

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove nel devastante rogo scoppiato la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. La decisione arriva mentre anche la magistratura italiana si muove in parallelo: i pm di Roma stanno predisponendo una rogatoria internazionale alle autorità svizzere per ottenere la lista degli indagati, i verbali degli interrogatori e tutta l'attività istruttoria svolta finora. Il fascicolo aperto a piazzale Clodio ipotizza i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio ed è al momento contro ignoti.

