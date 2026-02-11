La procura di Roma ha deciso di sequestrare i telefoni dei giovani italiani coinvolti nel tragico incendio di Crans-Montana. I magistrati vogliono analizzare i dispositivi per capire meglio cosa sia successo quella notte. Intanto, si è svolto un incontro tra i genitori di due vittime e i membri della famiglia Moretti, che stanno seguendo da vicino l’indagine.

La Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari di tutti i ragazzi italiani coinvolti nel devastante rogo del bar Constellation di Crans- Montana, in Svizzera, dove l’incendio ha causato la morte di 41 giovani e il ferimento di 115 persone. Il provvedimento, che è stato eseguito nei giorni scorsi, è stato ordinato dal pm Stefano Opilio, titolare dell’inchiesta che si occupa di disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate. L’obiettivo è raccogliere i cellulari per una successiva analisi forense, che dovrebbe partire a breve, con l’intento di ottenere informazioni cruciali sulla dinamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I pm di Roma sequestrano i telefoni dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana. Incontro tra i Moretti e la madre di due vittime

Approfondimenti su Crans Montana Rogo

A Crans-Montana, sei giovani hanno perso la vita in un incendio durante la notte di Capodanno.

A Crans-Montana, si sono svolte le operazioni di recupero delle salme dei cinque giovani vittime del tragico incendio avvenuto durante la notte di Capodanno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana Rogo

Argomenti discussi: Crans-Montana, i pm di Roma convocati a Berna: prima vittoria dell'Italia. Ma gli atti non sono ancora arrivati nella Capitale; Caso Sangiuliano, i pm di Roma chiudono l’indagine sull’audio privato: Boccia e Tarallo verso il processo; Rogo a Crans-Montana: Roma indaga per disastro colposo, vertice con la Svizzera; Crans-Montana: la Procura di Roma ascolterà i feriti italiani per ricostruire cosa è successo prima e dopo l'incendio.

Crans-Montana, i pm di Roma indagano anche per disastro. Saranno sentiti i sopravvissuti. Incontro con gli inquirenti Svizzera il 19 febbraioLa Procura italiana apre un'inchiesta sulla strage che ha causato 41 vittime. A breve l'interrogatorio dei sopravvissuti. ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, i pm di Roma convocati a Berna: prima vittoria dell'Italia. Ma gli atti non sono ancora arrivati nella CapitaleÈ stata fissata una data per l'incontro: l'Ufficio federale di giustizia svizzero ha invitato la Procura di Roma ad una riunione tecnica nell'ambito dell'inchiesta ... ilmattino.it

Crans Montana, il pm di Roma dispone il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime. Le immagini, le chat e gli altri dati della notte del rogo utili alle indagini. #ANSA x.com

L'interrogatorio del titolare del Constellation sulla strage di Capodanno a Crans-Montana - facebook.com facebook