i pm di roma sequestrano i telefoni dei ragazzi coinvolti nel rogo di crans montana incontro tra i moretti e la madre di due vittime

La procura di Roma ha deciso di sequestrare i telefoni dei giovani italiani coinvolti nel tragico incendio di Crans-Montana. I magistrati vogliono analizzare i dispositivi per capire meglio cosa sia successo quella notte. Intanto, si è svolto un incontro tra i genitori di due vittime e i membri della famiglia Moretti, che stanno seguendo da vicino l’indagine.

La Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari di tutti i ragazzi italiani coinvolti nel devastante rogo del bar Constellation di Crans- Montana, in Svizzera, dove l’incendio ha causato la morte di 41 giovani e il ferimento di 115 persone. Il provvedimento, che è stato eseguito nei giorni scorsi, è stato ordinato dal pm Stefano Opilio, titolare dell’inchiesta che si occupa di disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate. L’obiettivo è raccogliere i cellulari per una successiva analisi forense, che dovrebbe partire a breve, con l’intento di ottenere informazioni cruciali sulla dinamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

