Bucchioni ha criticato Chivu per aver trascurato il Bodo Glimt, causando la sconfitta dell’Inter in Champions League. Secondo l’esperto, l’allenatore ha sottovalutato l’avversario e non ha preparato abbastanza la partita, lasciando troppo spazio alle ripartenze avversarie. Durante l’intervista a Tmw Radio, Bucchioni ha sottolineato che i nerazzurri sono apparsi meno organizzati rispetto alle aspettative, soprattutto nella fase difensiva. La squadra ha mostrato lacune evidenti in fase di possesso e transizione, che hanno favorito il successo degli avversari.

Inter News 24 Bucchioni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt. La sconfitta dell’Inter in terra norvegese continua a far discutere gli addetti ai lavori. Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, Enzo Bucchioni ha espresso forti perplessità sulla gestione del match da parte di Cristian Chivu. Secondo il giornalista, l’errore principale sarebbe stato di natura tattica e motivazionale: lo staff tecnico nerazzurro non avrebbe compreso appieno il valore degli avversari, finendo per pagare un conto salatissimo. « Non si è capita la forza del Bodo in questi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bucchioni critica Chivu: «Ha sottovalutato il Bodo Glimt. Partita non studiata fino in fondo e…»

Telefonata tra Donnarumma e l’Inter prima della partita con il Bodo Glimt: li ha avvertitiGigio Donnarumma ha chiamato l’Inter prima della partita contro il BodoGlimt, per avvertirli di una possibile improvvisa modifica nel meteo.

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha decisoIl tecnico Chivu ha deciso le formazioni ufficiali per la partita tra Bodo Glimt e Inter, valida per i playoff di Champions League 202526.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.