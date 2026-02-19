Bucchioni critica Chivu | Ha sottovalutato il Bodo Glimt Partita non studiata fino in fondo e…
Bucchioni ha criticato Chivu per aver trascurato il Bodo Glimt, causando la sconfitta dell’Inter in Champions League. Secondo l’esperto, l’allenatore ha sottovalutato l’avversario e non ha preparato abbastanza la partita, lasciando troppo spazio alle ripartenze avversarie. Durante l’intervista a Tmw Radio, Bucchioni ha sottolineato che i nerazzurri sono apparsi meno organizzati rispetto alle aspettative, soprattutto nella fase difensiva. La squadra ha mostrato lacune evidenti in fase di possesso e transizione, che hanno favorito il successo degli avversari.
Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, Enzo Bucchioni ha espresso forti perplessità sulla gestione del match da parte di Cristian Chivu. Secondo il giornalista, l'errore principale sarebbe stato di natura tattica e motivazionale: lo staff tecnico nerazzurro non avrebbe compreso appieno il valore degli avversari, finendo per pagare un conto salatissimo. « Non si è capita la forza del Bodo in questi mesi.
