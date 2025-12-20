I vertici di Confartigianato alla scoperta delle eccellenze della Comunità di San Patrignano
Una rappresentanza di Confartigianato Emilia-Romagna ha fatto visita venerdì (19 dicembre) alla Comunità di San Patrignano, realtà di eccellenza del territorio riminese impegnata nel recupero e nell’inclusione attraverso il lavoro. Una realtà che da oltre 40 anni offre un aiuto gratuito a ragazze. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
