Roshelle pubblica la live session di Musa, (Live al laboratorio di pasticceria), con la direzione artistica di Tommaso Ottomano. Prende sempre più forma e sapore il nuovo progetto di Roshelle. La cantautrice sorprende pubblicando oggi la live session di Musa, (Live al laboratorio di pasticceria), con la direzione artistica di Tommaso Ottomano e la regia di Samuele Giudice e Tudor Laurini: un raffinato assaggio alternativo del brano che impreziosirà la tracklist del suo primo album di inediti Mangiami pure, in uscita il 27 marzo per BMG e già disponibile in pre-order. Per questa inedita performance live, Roshelle si affida agli arrangiamenti di un quartetto d’archi e pianoforte, che avvolgono il brano in un’ atmosfera intensa e sofisticata, dove musica e artigianalità dialogano in modo naturale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Roshelle pubblica la live session di Musa, brano contenuto nel suo primo album

