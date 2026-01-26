Rahma live concert e Jam session

Vieni a scoprire il live di Rahma, artista che interpreta con sincerità e passione la Black Music. Durante l'evento, potrai ascoltare la sua voce autentica e i brani originali che raccontano storie di emozioni e vita. Un'occasione per apprezzare la musica dal vivo, accompagnati dalla jam session che arricchirà la serata. Un momento di condivisione dedicato agli amanti dell'R&B e delle sonorità soul.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la Black Music. Vi aspettiamo per il live di Rahma: voce, anima e i suoi pezzi originali per un viaggio nel cuore dell'R&B.Subito dopo il concerto, il palco resta aperto! Jam Session R&B, Soul, Funk e Jazz. Porta il tuo strumento o vieni a goderti il.

