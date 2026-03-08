Caro carburanti diesel supera i 2 euro | cosa cambia al distributore con le accise mobili
Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, con le accise mobili che influenzano i costi presso i distributori. La causa principale è l’aumento dei carburanti sui mercati internazionali, che si inserisce nel quadro delle conseguenze dell’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran. La situazione si riflette direttamente sui prezzi praticati al pubblico e sulle scelte dei distributori.
Proseguono le conseguenze dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Una di queste è l’ aumento dei carburanti, che si fa sentire anche alla luce di un rialzo moderato del costo del petrolio sui mercati internazionali. I due fenomeni infatti non sembrano collegati e secondo il Garante, il ministro Urso e il ministro Tajani la colpa sarebbe da ricercare in una speculazione a monte. Per contrastare l’aumento dei prezzi, che in alcune regioni ha visto il diesel superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro, opposizione e Governo concordano sull’attivazione delle accise mobili. Vanno però chiarite le modalità e il valore di queste. Il Codacons propone una riduzione di 0,15 euro, così da riportare il prezzo a prima della crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
