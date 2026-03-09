L’ultimo assessore alla Sanità in Campania è stato Mario Santangelo, nominato da Antonio Bassolino nel 2009. Ha ricoperto la carica per pochi mesi, prima di lasciare l’incarico. La sua nomina rappresenta l’ultima nomina ufficiale prima di un cambio di gestione nella regione. La sua breve esperienza si inserisce in un periodo di transizione per il settore sanitario campano.

Sapete chi fu l'ultimo assessore alla Sanità in Campania? Mario Santangelo, lo nominò Antonio Bassolino, rimase in carica pochi mesi, e correva l'anno 2009. Capito? 2009. La bellezza di sedici anni fa. Lo ha rilevato ma si potrebbe quasi dire rivelato Marco Demarco che a sua volta è l'ultimo meridionalista che ci sia rimasto e che sa che il Sud che dice No all'autonomia differenziata dice No, in realtà, all'autogoverno virtuoso di cui ha bisogno come una sanità che funzioni. Invece, in Campania cambiano i governatori ma non cambia la Campania, se non in peggio. Fico, ad esempio, è già un caso. Si è presentato con De Luca contro De Luca ma è peggio di De Luca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La foglia di Fico della sanità campana

Articoli correlati

Fico: “La sanità campana presenta ancora criticità significative”Tempo di lettura: < 1 minuto“Confido che saremo in grado di rispettare gli impegni con gli elettori”.

Sanità campana, il comparto riabilitativo scrive al presidente FicoLe principali Associazioni di Categoria del comparto riabilitativo e sociosanitario privato accreditato della Campania hanno inviato una lettera...

Contenuti utili per approfondire Fico della

Temi più discussi: Tutela di Instagram sui minori: solo una foglia di fico; Acqua, la Regione ritira la gara per cercare il socio privato: Modello di gestione pubblico; FdI: La pericolosità della strada è una scusa; Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos.

Acqua, la sterzata di Fico: stop all’ingresso dei privati nella società della RegioneOggi in giunta si discute di ritirare la gara per la ricerca di un socio con il quale gestire sorgenti e impianti idrici ... napoli.repubblica.it

Acqua, Fico pubblica la sua foto d'antan col gilet catarifrangentePer celebrare la delibera che ferma l'ingresso dei privati nella società regionale che gestirà gli acquedotti, il governatore posta sui social una sua ... napoli.repubblica.it

Buona festa della Donna da Raffaella Fico - facebook.com facebook