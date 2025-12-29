Fico | La sanità campana presenta ancora criticità significative

La sanità nella regione Campania continua a mostrare criticità rilevanti, evidenziando la necessità di interventi mirati e strategie efficaci. Nonostante le sfide, le autorità si impegnano a rispettare gli impegni presi con i cittadini, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e garantire un’assistenza sanitaria più adeguata e accessibile a tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Confido che saremo in grado di rispettare gli impegni con gli elettori". Lo ha detto il neogovernatore della Campania, Roberto Fico, illustrando le linee programmatiche illustrate nel corso della prima seduta dell'assemblea consiliare della XII legislatura. " Intendo la funzione di governo non come potere ma come responsabilità", ha detto ancora ricordando che nei precedenti anni la Regione si è trovata ad affrontare diverse emergenze. Fico ha quindi salutato il suo predecessore Vincenzo De Luca. " La sanità campana presenta ancora criticità significative ". Lo ha detto il neo governatore della Campania, Roberto Fico, nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche in Consiglio regionale parlando della necessità di un cambio di paradigma.

