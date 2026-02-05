Sanità campana il comparto riabilitativo scrive al presidente Fico

Le associazioni di categoria del settore riabilitativo e sociosanitario privato accreditato della Campania hanno scritto una lettera aperta al nuovo presidente della Regione. Chiedono di intervenire subito per risolvere i problemi che affliggono il comparto e garantire servizi più efficaci ai pazienti. La situazione resta critica, e le associazioni vogliono attirare l’attenzione sulla necessità di investimenti e riforme.

Le principali Associazioni di Categoria del comparto riabilitativo e sociosanitario privato accreditato della Campania hanno inviato una lettera aperta al neo Presidente della Regione Campania, On. Roberto Fico, richiedendo un incontro istituzionale per avviare una nuova fase di dialogo e concertazione sul futuro della sanità territoriale regionale. Il documento, sottoscritto da Acop, Aias, Aiop, Aisic, Anaste, Anffas Campania, Anisap, Anpric, Aris Campania, Aspat, Confapi Sanità, Confindustria Napoli, Conflavoro Salute, Fed.I. Salute e Nova Campania, esprime auguri di buon lavoro al nuovo Governo regionale in una fase definita "delicata e cruciale", nella quale si rende necessario ripensare il futuro della sanità campana tra valorizzazione delle esperienze maturate e avvio di nuovi percorsi di cambiamento.

