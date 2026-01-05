Niente Befana dei vigili del fuoco ma quella che viene dal mare al porto turistico ci sarà | è la festa dei bambini
Quest’anno, al porto turistico di Pescara, la tradizionale Befana arriva dal mare, a bordo di una barca. La festa dei bambini si svolgerà con questa consueta cerimonia, offrendo un momento di allegria e condivisione per tutta la famiglia. Un’occasione speciale per vivere una tradizione radicata nel territorio, simbolo di auguri e di speranza per i più piccoli.
Anche quest’anno la Befana a Pescara arriverà dal mare e come sempre non su una scopa, ma comodamente in barca. Si rinnova anche per l’Epifania 2026 l’appuntamento con “La Befana che vien da Mare” al Porto Turistico. La speciale imbarcazione approderà alle 10.30 del 6 gennaio e i grandi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Niente Befana dei vigili del fuoco, ma quella che viene dal mare al porto turistico ci sarà: è la festa dei bambini - Il maltempo fa saltare il tradizionale appuntamento dell'Epifania in piazza Salotto, ma non quello che la mattina per il 24esimo anno consecutivo si svolgerà nel Pala Becci dove la nonnia troverà tant ... ilpescara.it
