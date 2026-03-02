Oltre l’8 marzo percorsi di parità cultura e partecipazione a Bomporto in occasione della Giornata Internazionale della Donna

A Bomporto, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessorato alle Pari Opportunità organizza un evento che si svolgerà su tre giorni. Durante questa manifestazione, si terranno incontri, narrazioni, momenti musicali e iniziative di comunità. L’obiettivo è promuovere percorsi di parità, cultura e partecipazione, coinvolgendo attivamente i cittadini e creando uno spazio di riflessione condivisa.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bomporto propone un percorso che attraversa tre giorni di incontri, narrazioni, musica e momenti di comunità. In collaborazione con la Banca del Tempo, l'Associazione Gruppo Donne e Giustizia, la Biblioteca Comunale e il Cinema Teatro Comunale, il programma è pensato per dare spazio alle voci delle donne, alle loro storie e alla loro capacità di trasformare il mondo. La rassegna si apre venerdì 6 marzo, alle 19.30, alla Casa della Legalità di Sorbara con"Metà del cielo, metà del mondo", tra parole, musica e convivialità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donnaArezzo, 19 febbraio 2026 – «L’8 marzo non vuole essere solo una data, ma nell’intento di questa Amministrazione c’è la volontà di dare un segno...

Oltre l’8 Marzo – Un percorso di comunità, le iniziative a Piano di Sorrento per la Giornata internazionale della donnaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Piano di Sorrento – Pari Opportunità insieme alla Commissione Pari Opportunità,...

Oltre l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: sogni, storie e visioni al femminileNon è solo una data sul calendario, né una semplice ricorrenza formale. L ’8 marzo è l’occasione per fermarsi a riflettere, ma soprattutto per ascoltare. In una società che corre veloce, le storie ... mentelocale.it

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla Mole dalle 16,00 alle 20,00. l'appuntamento "Donna Infinita". L’evento prevede rappresentazioni di spettacoli, concerti e presentazioni di libri, mostre a tema in collaborazione c - facebook.com facebook