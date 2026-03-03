L’Idf entra in Libano via terra | l’attacco a Beirut e Tiro

L’Idf ha attraversato il confine terrestre con il Libano e ha attaccato obiettivi a Beirut e Tiro. Le immagini mostrano un attacco che ha colpito gli uffici di un istituto finanziario legato a Hezbollah nella città di Tiro. La regione è coinvolta in un'escalation di violenze legate alla guerra in Medio Oriente.

Le immagini del video mostrano un attacco che colpisce gli uffici di un istituto finanziario legato a Hezbollah nella città libanese di Tiro, nel mezzo di una guerra in Medio Oriente che si allarga. Il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato di aver lanciato razzi verso Israele per vendicare la morte del leader supremo iraniano Ali Khamenei, innescando attacchi di rappresaglia. Un incendio è divampato nel luogo dell'attacco israeliano di primo mattino alla periferia sud di Beirut. L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per decine di località. Nella mattina del 3 marzo 2026, soldati israeliani hanno varcato il confine meridionale del Libano via terra. L'esercito israeliano (IDF) è entrato nel Libano meridionale via terra conquistando diversi punti nelle vicinanze, nell'ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. Lo riferisce il portavoce dell'esercito. In precedenza, due droni si sono abbattuti sull'ambasciata.