Lotta alle dipendenze Allarme nuove droghe E inizio più precoce | Anche sotto i 16 anni

La diffusione di nuove droghe e l'inizio precoce, anche sotto i 16 anni, rappresentano una sfida crescente nella lotta alle dipendenze. Quando un comportamento o l’uso di sostanze si consolidano nel tempo, si trasformano in patologia, richiedendo interventi specifici. È fondamentale sensibilizzare e prevenire, per tutelare la salute dei giovani e contrastare efficacemente questa problematica.

Quando un comportamento o l'uso di una sostanza si strutturano, allora diventano dipendenza. Diventano patologia. Con Fabrizio Fagni, direttore area Dipendenze Asl Toscana Centro, Patrizia Gai, medico tossicologo del Serd di Prato, e Maria Grazia Di Bello, responsabile facente funzioni Serd Asl Toscana Centro, abbiamo parlato di dipendenze. Anche di quelle che si nascondono dietro la trappola della lingua, del vocabolario, quando parliamo di 'droghe leggere' senza pensare che con quell'aggettivo veicoliamo un messaggio errato. "Perché le droghe leggere non esistono, dimentichiamoci questa parola – dice Fagni – Leggero è un termine che induce un messaggio sbagliato".

