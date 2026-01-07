Andre, morto a 24 anni per una forma precoce di demenza, ha deciso di donare il suo cervello alla scienza. La sua volontà è mirata ad aiutare la ricerca e a migliorare la comprensione di questa malattia, che può colpire anche i più giovani. La storia di Andre evidenzia l’importanza della sensibilizzazione e della donazione per affrontare meglio la demenza in tutte le età.

"La demenza non discrimina in base all'età e voglio che la gente sappia quanto è crudele questa malattia", ha raccontato la madre del 24enne morto poco dopo Natale dopo un rapido aggravamento delle condizioni di salute dovuto a demenza frontotemporale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mangiare meno per vivere meglio: la restrizione calorica a lungo termine protegge il cervello dall’invecchiamento

Leggi anche: Gli animali che non invecchiano mai. “Scoprire i loro segreti farà vivere più a lungo anche noi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna; Tragedia sulle strade, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto un uomo; Auto finisce fuoristrada, David Simone muore sul colpo a 24 anni: era al volante. In fin di vita l'amico di 21 anni; Incidente all’alba in Salento: muore David Simone, 24 anni.

Andre muore a 24 anni per demenza precoce e dona il cervello alla scienza: “Aiuterà gli altri a vivere più a lungo” - "La demenza non discrimina in base all'età e voglio che la gente sappia quanto è crudele questa malattia", ha raccontato la madre del 24enne ... fanpage.it