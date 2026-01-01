la crisi economica iraniana alimenta la rivolta ma non scardina il regime

La crisi economica in Iran sta alimentando le proteste popolari, evidenziando un malcontento diffuso. Tuttavia, storicamente, i cambiamenti profondi si verificano solo quando le rivolte riescono a indebolire le strutture di potere del regime. È importante analizzare con attenzione gli sviluppi, senza illudersi in attese rivoluzionarie immediate, ma riconoscendo la complessità delle dinamiche in atto.

Spiace fare il guastafeste, ma di fronte a una Rete che impazza di gioia e di attese rivoluzionarie di fronte alle manifestazioni popolari di protesta che sono riprese ovunque in Iran, non si può non ricordare una regola d’oro: le rivoluzioni, quelle vere, hanno successo solo quando riescono a spaccare in due i vertici del regime. Se non ci riescono, se assistiamo a cortei anche immensi, a slogan anche durissimi che imprecano alla morte di Khamenei, a diffuse scene di rivolta e di repressione, ma il regime non si incrina, non va in folle, allora le dobbiamo chiamare rivolte e non illuderci che abbatteranno la dittatura degli ayatollah e dei pasdaran. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

