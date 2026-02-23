Eccellenza - Girone A Castelnuovo perde ed è nei guai Altro stop anche a Montespertoli
Castelnuovo subisce una sconfitta contro Montespertoli a causa di errori difensivi nel secondo tempo. La squadra ha subito due gol nel giro di venti minuti, compromettendo la partita. Montespertoli, invece, ha sfruttato le occasioni create in attacco, portando a casa i tre punti. La sconfitta mette a rischio la posizione in classifica del Castelnuovo. La prossima partita si prospetta decisiva per il futuro del team.
MONTESPERTOLI 2 CASTELNUOVO 1 MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi, Bettoni (46’ Gasparini), Trapassi, Calonaci, Salvadori (88’ Ciuffi), Corsi (83’ Fiaschi), Lotti (67’ Rosi), Maltomini, Biliotti. (A disp.: D’Antonio, Spini, Gasparri, Marcacci, Zefi). All: Sarti. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Casci, Quilici, Fall (67’ Nardi), Rossi, Lunardi, Bartolomei (82’ Ciaffa), Cecchini, Condé, El Hadoui, Micchi (67’ Bigondi). (A disp.: Barghini, Leshi, Cecilia, Marcovina, Gasperoni, Ramacciotti). All.: Grassi. Reti: 2’ Corsi, 7’ Condé, 47’ Trapassi. Note: espulso 44’ El Hadoui; ammonito: Bartolomei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
