Modric | Mourinho speciale ma è un duro Fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi

Luka Modric, centrocampista croato con una lunga esperienza al Real Madrid, ha ricordato il suo legame con José Mourinho, allenatore che lo portò al club nel 2012. Modric descrive Mourinho come un allenatore “speciale” e “duro”, evidenziando anche un episodio significativo con Cristiano Ronaldo negli spogliatoi, che dimostra l’intensità del carattere dell’attuale tecnico del Roma.

Modric e il retroscena su Mourinho: "Quando fece piacere Cristiano Ronaldo...". Poi la conferma su Totti - Le parole del centrocampista del Milan: dal rapporto con Massimiliano Allegri alla somiglianza dell'allenatore livornese con Ancelotti e lo Special One ... corrieredellosport.it

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

#Modric: “ #Totti era il mio idolo. #Mourinho il più duro, fece piangere #Ronaldo” #ASRoma x.com

Leadership onesta: Mourinho & Allegri secondo Modric «Mourinho… L’ho visto far piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo , uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mou è molto diretto con i giocator - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.