Modric | Mourinho speciale ma è un duro Fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi
Luka Modric, centrocampista croato con una lunga esperienza al Real Madrid, ha ricordato il suo legame con José Mourinho, allenatore che lo portò al club nel 2012. Modric descrive Mourinho come un allenatore “speciale” e “duro”, evidenziando anche un episodio significativo con Cristiano Ronaldo negli spogliatoi, che dimostra l’intensità del carattere dell’attuale tecnico del Roma.
Luka Modric, centrocampista croato, ha giocato nel Real Madrid per 13 stagioni: l'attuale fuoriclasse del Milan vi arrivò nel 2012 grazie a José Mourinho, all'epoca tecnico delle 'Merengues'. Ecco il ricordo che ha Modric dello 'Special One'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
