Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire. Dopo una breve tregua, i listini tornano a crescere su tutta la rete. Il diesel raggiunge i livelli più alti degli ultimi due mesi, facendo preoccupare gli italiani che devono fare i rifornimenti. La corsa al carburante non si ferma e l’aumento si fa sentire ovunque.

Bastano poche ore di tregua e il caro carburante torna a ruggire, spaventando gli italiani che si apprestano a fare i conti con l’ennesimo rialzo di benzina e diesel. Dopo il tonfo di inizio settimana, le quotazioni del petrolio rimbalzano e trascinano con sé i prezzi alla pompa. Un colpo secco, di quelli che fanno sentire immediatamente il proprio peso sul portafoglio. In questo scenario è il gasolio che, più di tutti, rialza la testa e tocca i livelli più alti degli ultimi due mesi. Il caro carburanti non si ferma, benzina e diesel tornano a salire. Secondo Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ritoccato verso l’alto i prezzi consigliati: un centesimo in più al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti non si arresta: prezzi in crescita su tutta la rete con il diesel ai massimi da due mesi

Approfondimenti su Carburanti Crescita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carburanti Crescita

Argomenti discussi: Caro carburanti, prezzi in salita sulla rete; Petrolio meno caro, ma il prezzo della benzina non scende: ecco quanto costano i carburanti; Carburante: diesel più caro della benzina. Da gennaio 2026 il sorpasso; Caro carburanti, il diesel spinge ancora i rialzi sulla rete.

Il caro carburanti continua a colpire gli italiani: il prezzo del diesel torna a correre con rialzi segnalati su tutta la reteIl caro carburanti continua: diesel in aumento per la seconda seduta consecutiva. Eni e Q8 ritoccano i prezzi. lanotiziagiornale.it

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireBenzina e diesel tornano a salire sulla rete italiana. Numeri, cause e cosa sta succedendo davvero ai prezzi alla pompa. lanotiziagiornale.it

Petrolio meno caro, ma il prezzo della benzina non scende: ecco quanto costano i carburanti https://www.economymagazine.it/petrolio-meno-caro-ma-il-prezzo-della-benzina-non-scende-ecco-quanto-costano-i-carburanti/ #benzina #economymagazine - facebook.com facebook

L'analisi del TCS sul costo del carburante in Svizzera: il Ticino è particolarmente caro per quanto riguarda il diesel x.com